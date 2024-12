Monzatoday.it - Mimì regina di X Factor a Monza per salutare i fan: ecco dove e quando

Dopo l'incredibile vittoria a X2024, che l'ha confermata come nuova stella della musica, la brianzolaCaruso arriva aper incontrare i suoi fan. Lo farà nel negozio Sky di via Vittorio Emanuele sabato 21 dicembre alle 17.Sarà un momento unico per incontrare da vicino.