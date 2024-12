Lapresse.it - Milano: investe mamma e figlio disabile su strisce, fermato pirata strada

, 20 dic. (LaPresse) – Nel pomeriggio in via de Nicola, a, unaè stata investita insieme con suodi 13 anni,in carrozzina, da una auto, una utilitaria di colore grigio, che dopo l’incidente è fuggita. Gli agenti della Polizia locale, guidati dal comandante Gianluca Mirabella, giunti sul posto, hanno iniziato le indagini per risalire al conducente. Attraverso le telecamere e la testimonianza di alcune persone che avevano assistito all’incidente, la polizia locale è identificare l’uomo: è un egiziano del 1963, regolare in Italia, rintracciato e arrestato dagli agenti della polizia locale.