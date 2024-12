Pianetamilan.it - Milan tra Champions e Supercoppa: Allegri sullo sfondo

Ilpunta con decisione a raggiungere i primi quattro posti in Serie A, un obiettivo fondamentale per garantire l’accesso alla prossimaLeague, e a contendersi laItaliana. Tuttavia, la pressione è alta, e i prossimi risultati saranno determinanti per il futuro della guida tecnica. La dirigenza rossonera, che ha scommesso su Paulo Fonseca durante l’estate, si aspetta un cambio di rotta nelle prossime partite, soprattutto dopo alcune prestazioni altalenanti. Nel caso in cui i risultati non fossero all’altezza delle aspettative, ilavrebbe già un piano B: Max, tecnico di grande esperienza e già legato in passato al club. Come avviene nei grandi club, è inevitabile che si analizzino alternative, ma il focus rimane sul presente, con l’obiettivo di risalire rapidamente in classifica.