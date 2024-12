Pianetamilan.it - Milan, Fattori: “Maldini faceva cose che Ibrahimovic non fa”

Durante l’appuntamento con Maracanà è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Sauro. Queste le sue parole sule Fonseca. "I giocatori si devono prendere le loro responsabilità, il problema è che alla fine a pagare è sempre l’allenatore. È più facile cambiarne uno piuttosto che trenta. È vero che la società non è ben rappresentata,non solo non incide ma forse fa anche qualche danno. Fonseca da solo non può fare tutto, in alcuni momenti escono polemiche su cui deve intervenire la società. Alnessuno previene,questo lonon lo sta facendo. La società si muove in maniera diversa rispetto a come siamo abituati, basti vedere la festa dei 125 anni dove non c’era la società. Non hanno neanche annunciato i calciatori presenti, lì era presente la storia del, giocatori del calibro di Van Basten.