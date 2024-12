Fanpage.it - Migranti, cosa ha deciso la Cassazione sui Paesi sicuri e chi ha ragione tra governo Meloni e giudici

Leggi su Fanpage.it

La Corte diha stabilito che inon possono "sostituirsi" al ministro degli Esteri quando si parla di qualisiano. Ma hanno comunque il diritto di non applicare le indicazioni delse, in casi specifici, per una persona migrante uno Stato non è sicuro. La sentenza ha acceso il dibattito tra destra e sinistra, che hanno entrambe reclamato di aver avuto