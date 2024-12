Pisatoday.it - Mercati settimanali di via Paparelli e via San Martino anticipati per le festività

Leggi su Pisatoday.it

di viae di via Sansaranno, eccezionalmente,di un giorno a causa della concomitanza con le. Si svolgeranno martedì 24 e 31 dicembre, e non di mercoledì come di consueto.Per questo motivo la Polizia Municipale ha emanato.