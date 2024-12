Meloni | assoluzione grande soddisfazione

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.20 "per l'del vice Presidente e ministro Matteo Salvini nel processo Open Arms. Un giudizio che dimostra quanto fossero infondate e surreali le accuse rivoltegli". Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia"Difendere i confini italiani non può essere mai un crimine. Proseguiamo insieme, con tenacia e determinazione, per combattere l'immigrazione illegale, il traffico di essere umani e difendere la sovranità nazionale. Evviva!" scrive poi su X.