Quotidiano.net - Media, 'raid israeliano a Gaza, almeno 8 morti'

Un attacco aereoha uccisootto palestinesi in un'abitazione nel campo profughi di Nuseirat, nella Striscia dicentrale: lo hanno riferito i medici, come riporta Haaretz. Funzionari sanitari palestinesi hanno affermato che gli attacchi militari israeliani nell'enclave hanno ucciso oggi in totale 15 persone.