Mattia Casse vince il superG della Val Gardena e conquista il suo primo successo in Coppa del Mondo

trionfa nelVal, valido per ladeldi sci alpino. Il 34enne piemontese, alindel, si impone con il tempo di 1’28?23 precedendo di un solo centesimo lo statunitense Jared Goldberg (1’28?24) e lo svizzero Marco Odermatt (1’28?66) di 0?43.Il Valsusino ha staccato tutti i campioni al via, ma il pericolo maggiore è stato rappresentato un underdog, l’americano Jared Goldberg, che è sceso per diverso tempo su intermedi migliori prima di perdere un solo centesimo di secondo. Il 34enne italiano ha sciato alla grande, gestendo la sua inesauribile energia da cui deriva il soprannome di “Matty il Trattore”, perdendo qualcosina nella fase di spinta per poi interpretare con sensibilità, tecnica e velocità la nota pista Saslong: 11 centesimi di vantaggio dopo 31 secondi, poi 38 sui prati del Ciaslat, per toccare i 117 kmh e concludere lo schuss finale con più di mezzo secondo sullo svizzero Stefan Rogentin.