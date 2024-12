Fanpage.it - Mattia Casse è una freccia nel Super G in Val Gardena, imprendibile per tutti: prima vittoria a 34 anni

Perè arrivata lain carriera in Coppa del Mondo nelG in Val. Sulla mitica Saslong non ha trovato rivali mettendo in filai favoriti. Dopo 15 vittorie consecutive di Domink Paris, che ha deluso nell'occasione, torna a vincere anche un altro italiano.