Internazionale.it - Matteo Salvini rischia sei anni di carcere nel caso Open Arms

Oggi intorno alle 18 dovrebbe arrivare la sentenza del processo in cui il vicepremier e ministro dei trasporti è accusato di rifiuto di atti di ufficio e sequestro di persona per avere impedito a una nave umanitaria di attraccare in Italia dopo il soccorso. Leggi