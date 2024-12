Lapresse.it - Manovra: via libera finale della Camera con 204 sì, passa al Senato

Leggi su Lapresse.it

Roma, 20 dic. (LaPresse) – Dopo la fiducia, ladà il viaallacon 204 sì, 110 no e 6 astenuti. Ora la legge di bilancio va al, dove lunedì 23 sarà annunciata in Aula in una breve seduta convocata alle 11, per poire alla commissione Bilancio che ne comincerà l’esame.