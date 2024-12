Sbircialanotizia.it - Manovra, via libera Camera a fiducia: dal cuneo fiscale al bonus bebè, le misure

Leggi su Sbircialanotizia.it

Ddl al primo traguardo a Montecitorio. Poi, dopo il voto finale previsto per stasera, passerà al Senato Dal taglio delle tasse in busta paga per oltre 14 milioni di lavoratori all'Ires premiale per le imprese, dalbebé alelettrodomestici: lada circa 28 miliardi arriva al traguardo alla, con molto ritardo, .