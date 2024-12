Quotidiano.net - Manovra in Parlamento: confermata Decontribuzione Sud fino al 2029 per sostenere il Mezzogiorno

Nel testo dellain approvazione inabbiamo individuato regole e risorse peril tessuto produttivo del, confermandoalSud.il trend positivo dell'occupazione, soprattutto al Sud, resta tra le priorità del governo. A disposizione ci sono oltre 7 miliardi di euro sotto forma di esoneri previdenziali. Per ogni lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre del 2024 nel prossimo anno ci sono a disposizionea 145 euro al mese". Lo afferma la ministra del Lavoro Marina Calderone, spiegando la norma inserita come emendamento alla legge di bilancio. Si tratta, prosegue, di "un lavoro importante per trovare una soluzione alternativa alla cessazione del temporary framework europeo. In tal modo possiamo continuare a dare un sostegno alle imprese di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna".