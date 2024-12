Sbircialanotizia.it - Magdeburgo, auto contro mercatino di Natale: “11 morti e 80 feriti”. Attentatore arrestato

l'uomo alla guida, un cittadino saudita, dopo la sua folle corsa per 400 metri tra la folla. Il cancelliere tedesco Scholz: "Questo attacco suscita i peggiori timori". Il nostro ministro degli Esteri Tajani: "Al momento non risultano italiani coinvolti" Attentato e strage neldi, in Germania. Un'si lancia