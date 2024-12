Imolaoggi.it - Lucaselli (FdI): ‘Mattarella punto di riferimento per tutti’

Leggi su Imolaoggi.it

“Inalle dichiarazioni rilasciate oggi in una trasmissione tengo a precisare che ho sempre considerato e considero il presidente della Repubblica Sergio Mattarella undiper tutte le forze politiche e per gli italiani. Lontano da me il pensiero, dunque, di ascriverlo al ruolo di opposizione del governo. Mi dispiace che le.