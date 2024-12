Calcionews24.com - Luca Saudati, la promessa incompiuta dell’Atalanta che sognava l’Europa (sbocciata poi all’Empoli)

Leggi su Calcionews24.com

Un doppio ex di Empoli e Atalanta:. Dal flop a Bergamo alla cavalcata europea con gli azzurri toscani Atalanta Empoli è una sfida storicamente molto interessante, e parlando di giocatori (doppi ex su tutti) non si può non citare: attaccante classe 1978, flop di una Dea che, top in .