Louis Kim è il nuovo presidente di Samsung Electronics Italia

ROMA (ITALPRESS) –annuncia la nomina diKim adella sua filialena. A lui riporteranno i responsabili di tutte le diverse aree di business: Nicolò Bellorini, Vice President Head of Business Mobile eXperience, Bruno Marnati, Vice President Head of Audio Video, Daniele Grassi, Vice President Head of Home Appliances Davide Corte, Head of IT e Dario Guido, Vice President of Health & Medical Equipment Division. In qualità didiKim avrà altresì la responsabilità di tutte le funzioni aziendali a supporto del business, compreso la divisione Corporate Marketing guidata da Emanuele De Longhi, la divisione e-commerce, diretta da Daniela Denise Demarco, e le funzioni di staff. Principale obiettivo dele del teamno è quello di consolidare ulteriormente le divisioni aziendali attraverso un approccio integrato, valorizzando al massimo le sinergie tra le diverse categorie di prodotto.