Milanotoday.it - Lombardia fortunata, vincite per 28milioni tra Lotto e 10eLotto

Leggi su Milanotoday.it

Inè passata la dea bendata regalando una serie digrazie alle estrazioni dele del 10e. Come riportato da Agipronews, in totale sono stati vinti 28mila euro in tutta la Regione con entrambi i concorsi.A Milano, giocando al 10e, un giocatore ha centrato un 6.