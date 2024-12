Ilgiorno.it - Lodi, aperto l’atteso sottopasso di via Nino dall’Oro

ildi via. Poco prima delle 17 di oggi, venerdì 20 dicembre, è statoil tunnel che passa sotto i binari, collegando il centro dicon viale Pavia, importante arteria ciclopedonale di cui igiani sentivano la mancanza da molto tempo. Era da febbraio 2023 che era chiuso, obbligando i cittadini a doversi muovere o lo strettodella stazione o arrivando fino a quello di via S. Colombano. Quello di viaè un cantiere doveroso, da tempo infatti andava allargato e restaurato, ma anche molto complesso: sotto i binari e la stazione del treno, con sopra anche una strada, via Trento Trieste, molto frequentata, palazzine abitate e relativi sottoservizi nel terreno. Tutti questi elementi rendevano impossibile un semplice scavo e allargamento del tunnel, è stato così scelto di procedere con un tunnel di varo, ovvero un tunnel prefabbricato di cemento armato che è stato fatto penetrare all’interno del terreno, con all’interno una scavatrice, e posto di fianco al ‘vecchio’