Quotidiano.net - Lo scrittore Cognetti confessa:: "Sottoposto a due Tso in un anno. Mi hanno legato al letto mani e piedi"

Leggi su Quotidiano.net

"Mi sono trovato a un certo puntoal, con una siringa in una gamba, è una cosa che non dimenticherò mai": è un Paoloirriconoscibile, senza barba e con i capelli tinti di rosso, quello che racconta al Tgr Lombardia di aver subito un Tso. Un’esperienza che il 46ennemilanese, vincitore del Premio Strega nel 2017 con Le otto montagne, aveva condiviso con Repubblica e che, hato ieri alle telecamere della Rai, quest’è accaduta due volte, prima a gennaio e poi ora. "Avevo voglia di cambiare faccia, non tagliavo la barba da quando avevo 16 anni e questo è il rosso che avevo da bambino", racconta, che è stato ricoverato nel reparto di Psichiatria del Fatebenefratelli, a Milano: "Mi hdetto che avevo una crisiacale e mi hdichiarato il Tso".