LIVE – Super-G maschile Val Gardena 2024 sci alpino | aggiornamenti in DIRETTA

LatestualedelG in Val, gara valida per la Coppa del Mondo/2025 di sci. Cominciano le gare italiane per quanto riguarda il Circo Bianco, che rimarrà in Italia fino a inizio gennaio: questo fine settimana infatti oltre alle prove di velocità sulla Saslong, saranno in gara anche slalomisti e gigantisti domenica e lunedì sulla Gran Risa in Alta Badia; poi di nuovo protagonisti gli uomini jet a Bormio il 28 e 29 dicembre prossimi, per finire con il night event di Madonna di Campiglio l’8 gennaio (slalom).Si parte dunque con il-G su una delle piste più iconiche dello sci mondiale, dove il grande favorito è il solito Marco Odermatt, vincitore dell’unico-G fin qui disputati sulla Birds of Prey. Alle sue spalle grande battaglia con il francese Cyprien Sarrazin e l’austriaco Vincent Kriechmayr che partono davanti agli altri; l’Italia proverà a stupire e ad inserirsi nella lotta per il podio con Mattia Casse e Dominik Paris, che storicamente non ha mai avuto un buon feeling con questa pista, ma che l’anno scorso sfoderò unavittoria nella discesa libera.