Oasport.it - LIVE Skicross, San Candido 2024 in DIRETTA: si parte subito con gli ottavi di Deromedis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:58 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta della gara didi San. Poco meno di 20 minuti all’avvio deglidi finale maschili.Buongiorno e benvenuti nellatestuale della tappa didi San, gara valevole per la Coppa del Mondo/2025. Sulle nevi italiane spazio al quarto appuntamento stagionale con la pattuglia azzurra che proverà a ben figurare dinanzi al pubblico di casa.In casa Italia occhi puntati al maschile su Simone, che cerca di brillare in quanto a continuità. L’azzurro ha colto già due podi nei primi appuntamenti stagionali, strappando l’ottavo crono in qualificazione. Saranno della partita anche Dominik Zuech e Davide Cazzaniga. Tra i favoriti il tedesco Florian Wilmsmann e lo svizzero Ryan Regez, oltre ai transalpini Terence Tchiknavorian, Alexis Jay e Youri Duplessis.