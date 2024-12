LIVE – Conegliano-Kawasaki 3-0 25-21 25-20 25-19 | Mondiale per Club femminile 2024 volley in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per la Pool B del Fivbperdi. Dopo le nette vittorie per 3-0 rifilate alle brasiliane del Dentil Praiae e alle vietnamite del LP Bank Ninh Binh, le pantere tornano in campo per vincere ancora e volare in semifinale da prima del girone. Daniele Santarelli ha già rimaneggiato la formazione nel secondo match e non è da escludere che anche in quest’ultimo turno dei gironi decida di dare spazio a molte giocatrici. Wolosz e compagne devono vedersela ora con la compagine asiatica allenata da Takayuki Kaneko. Le giapponesi sono al momento terze grazie ai tre punti conquistati nel match contro Ninh Binh, a cui ha fatto seguito la sconfitta in tre set rimediata contro il Dentil.Le nipponiche vanno sunque a caccia di una grande prestazione, ma la corazzata veneta non ha l’abitudine di lasciare punti per strada.