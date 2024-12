Ilfattoquotidiano.it - Lista dei Paesi sicuri, la Cassazione dà torto o ragione al governo? Ecco i dettagli

La sentenza dellasul potere-dovere del giudice di sindacare la famosadeiconta una quarantina di pagine. Hanno iniziato a circolare nel primo pomeriggio di ieri e in poco tempo le principali testate hanno dato la notizia. Quale? Dipende. C’è chi ha parlato di sentenza che smonta le tesi del, come noi sul Fatto. Chi ha detto il contrario perché, avrebbe scritto la, “Il giudice non può sostituirsi al”. E chi, forse per non sbagliare, si è accomodato nel mezzo: “Il giudice può disapplicare il decreto, ma non sostituirsi al”.Chi ha scritto il vero? La maggioranza diè stata scaltra, rivendicando subito una sentenza che, a suo dire, impedisce al giudice di sostituirsi alla politica. Versione subito rilanciata dalle agenzie, tanto da mescolarsi alle informazioni uscite su una sentenza di quaranta pagine.