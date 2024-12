Lalucedimaria.it - Lino Banfi: chi era il misterioso uomo che lo salvò in una notte di Natale

Leggi su Lalucedimaria.it

In un colloquio con Rai Radio2, il noto attore pugliese,, ha raccontato un particolare episodio della sua vita che non dimenticherà mai. Ci sono episodi della nostra vita che ci restano impressi per sempre. Ricordi che non dimenticheremo mai, perché hanno assunto un tale valore che è impensabile riuscire a rimuoverli dalla mente. . L'articolo: chi era ilche loin unadiproviene da La Luce di Maria.