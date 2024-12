Chietitoday.it - L'ex strada statale 86 “Istonia" torna all'Anas, soddisfatto Bagnai

Leggi su Chietitoday.it

Parere favorevole ieri dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici per il ritorno dell’ex86 “” (oggi sp 212) sotto la competenza. “Un ritorno reso possibile da un lavoro di mesi, condotto in continuo dialogo con i sindaci del territorio e in interlocuzione costante con.