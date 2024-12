Ilfoglio.it - Letta, Prodi, Veltroni e Casini, riuniti in ricordo di Andreatta (e del perduto Ulivo)

Leggi su Ilfoglio.it

Si guarda dall’oggi al mondo di ieri, ci si riunisce a un tavolo che vale una foto, e non è la foto di Vasto, è l’operazione nostalgia in tempi in cui si rimembra da più parti il grande embrione di. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti