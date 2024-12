Infobetting.com - Lens-Paris Saint Germain (Coppa di Francia, 22-12-2024 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici

Gran finale dei trentaduesimi didiche vede scendere in campo i campioni uscenti del, impegnati sul campo deldi Still. Per i sang et or gara complicata che arriva dopo un filotto di partite utili e con la squadra tornata concretamente a lottare per un posto in Champions League. Ad Auxerre pareggio arrivato su un campo .InfoBetting: Scommesse Sportive e