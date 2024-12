Legge di Bilancio, c’è l’ok finale della Camera. Adesso il testo passa al Senato

Leggi su Open.online

Ladiè stata approvata. Ovviamente la questione di fiducia ha ristretto i tempi di discussione nell’Aula di Montecitorio e la maggioranza hato la prova del Parlamento. Ma non senza tensioni, anche oggi 20 dicembre: durante la votazione degli ordini del giorno, Forza Italia e Lega si sono ancora divise sul tema delle multe ai no vax. Il Partito democratico aveva proposto di proseguire sulla strada delle sanzioni, sette azzurri si sono mostrati favorevoli nonostante il parere contrario del governo. Comunque, dopo la fiducia, che ha ricevuto 211 “sì” e 117 “no”, in tardissima serata – alle 22.53 – l’Aula ha datodefinitivo con 204 voti favorevoli, 110 contrari e 6 astensioni. Ladiarriverà a Palazzo Madama blindata, praticamente senza possibilità di intervento.