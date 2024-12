Quotidiano.net - Legambiente, Lipu e Wwf Italia ricorrono al Tar Lazio contro il Ponte sullo Stretto di Messina

e Wwfhanno notificato il ricorso al Taril parere favorevole con prescrizioni" sulla Valutazione d'Impatto Ambientale riguardante ildi, "nonostante il parere negativo" della Valutazione di Incidenza. Lo rendono noto le tre associazioni, spiegando che nel ricorso "si evidenzia l'illogicità" del parere rilasciato dalla dalla Commissione VIA che presenta "importanti carenze di analisi". Secondoe Wwf"la valutazione d'incidenza negativa pregiudica il parere positivo rilasciato, mentre le analisi e gli approfondimenti richiesti - in particolare su mitigazioni e compensazione - si sarebbero dovuti presentare già con il progetto definitivo essendo irragionevole chiederli per il progetto esecutivo dopo l'affidamento per la realizzazione dell'opera".