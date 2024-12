Quotidianodipuglia.it - Lecce, studente 13enne preso per la gola dal prof e sbattuto contro un armadietto: «Ti spaccio la testa»

Leggi su Quotidianodipuglia.it

Due studenti vengono afferrati per lae uno dei loro, di appena 13 anni, che ha l'insegnante di sostegno per via di criticà comportamentali, viene scaraventato