Repubblica.it - L’auto elettrica Xiaomi SU7 Max in mostra a Milano: ecco com’è fatta

In Cina la vettura è già un successo, grazie a un prezzo basso e alla diffusione capillare dei negozi. In Italia non si può ancora comprare, ma fino al 6 gennaio si può vedere. E nell’estate 2025 arriverà anche il Suv YU7