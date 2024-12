Agi.it - L'auto del mito che indossa la divisa della polizia

AGI -mobili Lamborghini edi Stato celebrano 20 anni di "profonda e proficua collaborazione", iniziata nel 2004 con la donazione di una Lamborghini Gallardo. Da allora, la partnership ha permesso alladi Stato di beneficiare negli anni di vetture ad alte prestazioni, utilizzate come strumenti preziosi nei servizi di pattugliamento e in interventi di pronto soccorso sanitario. Le vetture hanno svolto oltre 200 missioni di trasporto di organi in tutta Italia, contribuendo in diversi casi a salvare vite umane, e sono state protagoniste in oltre 1.500 eventi di educazione stradale per promuovere la culturaguida sicura. "La sinergia ventennale conmobili Lamborghini rafforza l'impegnodi Stato nell'assolvere un compito delicatissimo come quello del trasporto urgente di organi, attività realizzata in stretta collaborazione con il Centro nazionale trapianti - sottolinea il capo, Vittorio Pisani - Ciò contribuisce a rendere sempre più concreta una delle missionidi Stato, ossia essere di aiuto a tutti i cittadini.