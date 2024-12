Sport.quotidiano.net - L’arbitro. Dirige Marchetti fresco di nomina a internazionale

La sfida del ’Ceravolo’ fra Catanzaro e Spezia (inizio alle 17.15) sarà diretta da Matteo, arbitro della sezione Aia di Ostia,di(con Marcenaro di Genova).(nella foto), classe 1989, è alla quinta stagione alla Can e ha diretto 77 gare tra Coppa Italia, Serie B e Serie A, con 319 ammonizioni, 11 espulsioni e 31 calci di rigore. Nella stagione attuale ha diretto 6 volte in A e 3 in B, nell’ultimo match Juventus-Bologna è finito al centro delle critiche per alcune decisioni tecnice e la gestione disciplinare. A Catanzaro sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Ricci di Firenze e Andrea Niedda di Ozieri. Quarto ufficiale Antonio Di Reda di Molfetta. Al Var Manuel Volpi di Arezzo e Aleandro Di Paolo di Avezzano.