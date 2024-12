Sport.quotidiano.net - L’arbitro. Contro la Pianese fischia Frasynyak

Un arbitro del tutto inedito è stato designato a dirigere Perugia–, in programma domenica allo stadio Curi con fischio d’inizio alle 17,30. Si tratta di Maksymdi Gallarate, che sarà assistito da Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Matteo Cardona di Catania, quarto uomo Enrico Eremitaggio di Ancona.è al primo anno di Serie C, nel girone B ha diretto due gare: Pontedera-Sestri Levante 4-1 e Arezzo-Gubbio 2-0. Intanto si sta completando il tabellone della Coppa Italia di serie C. L’Arezzo, che ha eliminato il Perugia, è uscito di scena, in casa,il Trapani. Ad accedere alle semifinali della competizione sono state Caldiero Terme, Giana Erminio, Trapani e Rimini. I biancorossi romagnoli saranno dunque l’unica rappresentante del girone B, quello del Perugia, nelle quattro squadre che si contenderanno il trofeo.