Frosinonetoday.it - La zampogna, una tradizione del Natale

Leggi su Frosinonetoday.it

Chi durante il perdiodo delle feste natalizie non pensa agli zampgnari e non sente il suono proprio dellarisuonare per le strade? La sua caratteristica principale consiste nel fatto che l’eccitazione delle ance, anziché dal fiato, è provocata dall’aria immagazzinata nella sacca.