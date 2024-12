Fanpage.it - La vicina di Emanuela Massicci, uccisa dal marito: “Aveva spesso lividi, non l’ha denunciato per i figli”

Parla ladella vittima del femminicidio di Ripaberarda di Castignano (Ascoli Piceno): “Quello che è successo non ci stupisce”. Sulla decisione di non denunciare l'uomo che l'ha: "Forse ha resistito perché non voleva privare i figli della figura paterna".