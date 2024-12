La strategia NASA per la presenza umana continua in orbita terrestre bassa

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Laha finalizzato la suaper mantenere unain, delineando un futuro sostenibile per la ricerca microgravitazionale, la tecnologia e l'esplorazione spaziale. Con il prossimo pensionamento della Stazione Spaziale Internazionale previsto per il 2030, l'agenzia ha stabilito obiettivi chiave per garantire che gli Stati Uniti .