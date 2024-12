Napolitoday.it - La strage senza fine dei morti sul lavoro: in Campania 73 da inizio anno

"Domenico Caputo aveva 36 anni ed è solo l'ultimo operaio che, in ordine di tempo, ha perso la vita sulin, questa volta in provincia di Salerno. Schiacciato da un camion in movimento: queste le poche e fredde parole per descrivere ladi una storia, il dolore di una famiglia.