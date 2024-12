Strumentipolitici.it - La speranza e i timori del vescovo di Homs Jacques Mourad per il futuro della nuova Siria

Vuoi che lo picchi per farlo camminare più svelto?Parole taglienti come una lama, perché a pronunciarle era un baby jihadista di appena otto o forse nove anni, contro l’allora sacerdote delConvento di Mar Elian a. Oggi èstessa città, situata nella zona centrale, la seconda ad essere presa al regime di Bashar al- Assad, dagli uomini di Ahmed al- Sharaa, in arte al-Jolani. In quell’espressione, messa nera su bianco sul libro biografico “Un monaco in ostaggio. La lotta per la pace di un prigioniero di jihadisti”, il germe dell’odio sanguinario trasmesso dagli uomini dell’Isis ai piccoli. Padreera stato rapito dalle milizie del Daesh il 21 maggio del 2015, mentre si trovava nel suo Convento. Trascorse cinque mesi in mano ai “tagliagole”, che gli usarono violenza psicologica e fisica, prima che riuscisse a fuggire e a mettersi in salvo.