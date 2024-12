Casertanews.it - La Questura tira le somme del 2024: 242 arresti, 876 denunciati e 31 milioni sottratti ai clan

Nella mattinata odierna, si è tenuto l’incontro del Questore di Caserta, Andrea Grassi, con gli organi di informazione del territorio. L’appuntamento è stato occasione per tracciare un bilancio dell’anno trascorso.Il Questore ha sottolineato come i servizi predisposti per la tutela.