Tuttoandroid.net - La One UI 7 beta continua a regalare sorprese: ecco Display Assistant e le sue chicche

Leggi su Tuttoandroid.net

Samsung lancia una nuova app sulla One UI 7: si tratta di, che mette a disposizione funzioni aggiuntive per lo schermo.L'articolo La One UI 7e le sueproviene da TuttoAndroid.