Cesenatoday.it - La nuova area dei servizi territoriali unisce sanità e sociale: "Tanti professionisti diversi per dare risposte ai cittadini"

Leggi su Cesenatoday.it

sede per la Cot, ilo infermieristico domiciliare e ilo di valutazioneanziani e disabili che si sono trasferiti in un’unicacompletamente riqualificata in corso Cavour.Leggi la notizia completa