La Mummia | Blumhouse conferma il nuovo film

riporterà al cinema La, ed iladattamento del classico sarà diretto da Lee Cronin.Dopo aver ridato linfa vitale al franchise dei mostri cinematografici con la realizzazione di “L’uomo Invisibile” prima e prossimamente con “Wolf Man“, lo specialista Jason Blum è pronto a ripetersi con un altro classico “La“, ma questa volta attraverso i partner di New Line Cinema, e con il partner produttivo – e specialista di genere – James Wan. L’annuncio è arrivato quest’oggi attraverso il rilascio di un brevissimo video-annuncio che svela – tra l’altro – il nome del regista impegnato in cabina di regia, ovvero Lee Cronin. Il regista di “La Casa – Il Risveglio” (Evil Dead Rise) ha anche scritto la sceneggiatura. Nessun dettaglio sulla trama è stato rivelato.Cronin è stato raggiunto successivamente dal the Hollywood Reporter, ed ha rivelato: “Questo sarà diverso da qualsiasidellache abbiate mai visto prima.