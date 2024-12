Feedpress.me - La ministra Santanchè indagata anche per la bancarotta di Ki Group

Leggi su Feedpress.me

Salgono a tre le inchieste in cui Daniela Santanché èdalla procura di Milano e che riguardano i gruppi imprenditoriali che ha fondato e che ha gestito fino a quando è entrata nel governo Meloni e ha dismesso cariche e quote . A dare l’ufficialità all’ultima "tegola" che, in ordine di tempo, ha messo ancor più nei guai ladel Turismo, è stato l’atto di proroga notificato.