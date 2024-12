Unlimitednews.it - Katy Perry pubblica nuovo singolo “OK” e versione deluxe album “1432”

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) –hato a sorpresa ladel suo ultimo, intitolata “” e che include il, “OK”, ilinedito che sarà da oggi in tutte le radio in Italia. “OK” è un brano che si apre con un suono di chitarra acustica molto gentile e che scoppia in un ritornello che è impossibile dimenticare conche canta: “I’ll never let you drown, no matter if yoùre up or down” (ci sarò per te, non importa se sei in un momento buono o cattivo). Anticipando ilanno, “OK” è un inno che celebra la speranza, la crescita personale e la propria sicurezza, incoraggiando le nuove ambizioni e rinvigorendo le relazioni.“OK” è scritta dallacon l’aiuto, fra gli altri autori, della cantautrice canadese-congolese Lu Kala. Nella nuovadel disco sono incluse anche le tracce “I woke up”, “Has a Heart” e “No Tears for New Years”, precedentemente inserite in alcune edizioni speciali in formato fisico e da ora finalmente disponibili anche in digitale.