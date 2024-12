Calcionews24.com - Juventus, l’ex Szczesny: «Non gioco? È giusto così, vi spiego il motivo»

Leggi su Calcionews24.com

Il portiere polacco ha parlatodelper cui non riesce a trovare minuti in stagione Wojciech, ex portiere dellaora al Barcellona, ha commentato il perché non ha ancora giocato nemmeno una partita con la maglia dei catalani. Ecco le sue parole a Eleven Sport. PAROLE – «Non. Non nascondo che .