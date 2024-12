.com - Juve, Cambiaso e Douglas Luiz a rischio forfait

Leggi su .com

(Adnkronos) – In casantus è tornata l’emergenza. Salvo novità dell’ultim’ora, la squadra bianconera potrebbe ritrovarsi senzanel match di domenica allo U-Power Stadium. Ieri hanno lavorato entrambi a parte, saranno decisivi i prossimi due allenamenti. Tuttavia,non ha ancora smaltito del tutto la distorsione alla caviglia sinistra rimediata contro il Bologna e non dovrebbe essere rischiato. Il brasiliano ha saltato la gara di Coppa Italia, sembrerebbe lamentare un dolore muscolare e potrebbe essere risparmiato in Brianza. In difesa scelte praticamente obbligate per mister Thiago Motta, che schiererà Gatti al centro con Kalulu, poi Savona e Danilo come terzini. Locatelli dovrebbe agire in mediana con Thuram, più avanzato Koopmeiners. Sulla fascia destra offensiva toccherà a uno tra Conceicao o Nico Gonzalez.