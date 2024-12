Infobetting.com - Ipswich-Newcastle (sabato 21 dicembre 2024 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Ilha appena conquistato le semifinale di EFL Cup ma qualcosa ha dovuto spendere per superare il Brentford dunque questa trasferta in casa dell’è tutt’altro che da sottovalutare. La squadra guidata da Kieran McKenna infatti è reduce dalla cruciale vittoria al Molineux che l’ha rilanciata in classifica anche se resta in zona retrocessione. .InfoBetting: Scommesse Sportive e